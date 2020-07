(Houston) Justin Verlander, qui a remporté le trophée Cy-Young de l’Américaine l’an dernier, a subi une élongation à l’avant-bras droit et il ne lancera pas pendant au moins deux semaines.

Kristie Rieken

Associated Press

Le gérant des Astros de Houston, Dusty Baker, a annoncé la blessure à son as lanceur à la suite du revers de 7-6 de son équipe contre les Mariners de Seattle, dimanche.

Baker a nié un rapport qui disait que la blessure allait forcer Verlander à rater le reste de la saison. Il a déclaré que l’état de santé de Verlander serait réévalué dans deux semaines.

Âgé de 37 ans, Verlander a subi une intervention chirurgicale à l’aine en mars, mais il a guéri à temps pour lancer pour les Astros lors du match d’ouverture, vendredi.

Baker a indiqué que Verlander avait ressenti de la « tension » dans son bras lors de son départ, au cours duquel il a lancé pendant six manches en plus d’enregistrer la victoire. Le vétéran s’est soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique samedi et il devrait rater environ le tiers de la saison écourtée du Baseball majeur.