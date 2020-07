(Washington) Gleyber Torres a frappé un circuit en septième manche et un simple d’un point en huitième pour aider les Yankees de New York à vaincre les Nationals de Washington 3-2, dimanche.

Associated Press

Les Yankees tiraient de l’arrière 2-0 en septième manche contre les champions en titre de la Série mondiale, mais la relève des Nationals a saboté cette avance.

Le partant Patrick Corbin a retiré les 11 premiers frappeurs des Yankees qu’il a affrontés et 18 des 19 premiers. Trea Turner a claqué une longue balle aux dépens de Jonathan Loaisiga et Eric Thames a ajouté un simple d’un point.

Mais après un retrait en septième manche, Torres a catapulté une offrande de Corbin. Le gérant des Nationals, Dave Martinez, s’est tourné vers son releveur Will Harris, mais ce dernier a accordé un circuit à Luke Voit.

Les Yankees ont remporté deux des trois matchs de cette première série de la saison.

Tigers 3-Reds 2

C. J. Cron a brisé l’égalité grâce à un circuit de deux points en neuvième manche et les Tigers de Detroit ont battu les Reds de Cincinnati 3-2.

Miguel Cabrera a atteint les sentiers après avoir soutiré un but sur balles et Cron l’a poussé au marbre à la suite d’une claque aux dépens de Michael Lorenzen (0-1).

Les Reds ont réduit l’écart à 3-2 en neuvième manche après que Freddy Galvis et Aristides Aquino eurent frappé des doubles consécutifs. Aquino s’est rendu jusqu’au troisième coussin, mais le releveur Joe Jiménez a forcé Joey Votto à se compromettre dans un double jeu.

Mike Moustakas sur la liste des blessés

PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS Les Reds n’ont pas fourni d’explication sur la situation de Mike Moustakas.

Les Reds de Cincinnati ont placé le deuxième but Mike Moustakas sur la liste des blessés car il ne se sentait pas bien au réveil, dimanche.

« En cas de doute, vous devez rester à la maison », a résumé le gérant David Bell.

Le voltigeur de centre Nick Senzel n’était pas disponible non plus, face aux Tigers de Detroit. On n’a pas spécifié la raison dans son cas.

Samedi, le joueur d’avant-champ des Reds Matt Davidson a vu son nom être inscrit à la liste des blessés, résultat d’un test positif à la COVID-19.

Il était le frappeur de choix lors du match inaugural des siens, vendredi.