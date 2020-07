(St. Petersburg) Le triple de deux points de Brandon Lowe a rompu l’égalité en huitième manche et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 4-1, samedi.

Fred Goodall

Associated Press

Lowe a cogné une balle dans l’allée du champ centre droit aux dépens du releveur Sam Gaviglio (0-1). Le droitier a ensuite commis une feinte illégale, permettant à Lowe de venir marquer le troisième point de la manche.

Ji-Man Choi a produit l’autre point des Rays (1-1), grâce à un double en sixième manche contre Matt Shoemaker, qui effectuait un premier départ pour les Blue Jays (1-1) depuis qu’il s’est blessé au genou gauche en avril 2019.

La formation torontoise a créé l’égalité 1-1 en septième manche, quand Reese McGuire a claqué une longue balle face au droitier Pete Fairbanks.

Nick Anderson (1-0), le troisième de quatre releveurs des Rays à avoir suivi le partant Ryan Yarbrough, a retiré quatre des cinq frappeurs auxquels il a fait face et il s’est octroyé la victoire. Oliver Drake a été parfait en neuvième manche et il a réussi le sauvetage.

Cavan Biggio, qui avait aidé les Blue Jays à l’emporter la veille grâce à un circuit de trois points, a placé deux balles en lieu sûr en trois présences au marbre et il a soutiré un but sur balles. Il a porté à 31 sa séquence de matchs avec au moins une présence sur les sentiers, ce qui constitue la plus longue séquence active des Majeures.