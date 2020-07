Cette photo prise le 9 juillet 2020 au Stade Rogers de Toronto montre un écran prévenant des risques de contagion à la COVID-19. Personne ne lira cet avertissement : les Blue Jays ne joueront pas à Toronto et ils entreprendront la saison sur la route, sans avoir encore de stade aux États-Unis où disputer leurs matchs locaux.

(Toronto) Les Blue Jays de Toronto, la seule équipe canadienne des Ligues majeures de baseball, pourraient être contraints à l’itinérance lors de la saison écourtée 2020.

Gregory Strong

La Presse canadienne

Sans domicile fixe, ils entameront leur calendrier régulier vendredi soir au Tropicana Field, contre les Rays de Tampa Bay.

Le gouvernement canadien a rejeté la requête des Blue Jays de jouer leurs matchs locaux au Rogers Centre parce que le calendrier régulier nécessiterait de nombreux déplacements vers et à partir des États-Unis, où les cas de la COVID-19 sont en hausse.

Les Blue Jays devaient obtenir une exemption du gouvernement canadien à la règle de la quarantaine obligatoire de 14 jours pour jouer à Toronto pendant la pandémie de COVID-19.

De plus, les Jays ne joueront finalement pas à Pittsburgh, puisque le département de la santé de Pennsylvanie a annoncé qu’il ne permettra pas au club torontois de jouer au PNC Park pour des motifs sanitaires.

Baltimore, Buffalo ou Dunedin, en Floride, pourraient être le prochain nid des Blue Jays. L’équipe est toujours sans domicile fixe, jeudi après-midi, quelques jours seulement avant son match d’ouverture « à domicile » du 29 juillet contre les Nationals de Washington. Il est également possible que les Torontois disputent leurs matchs « locaux »vêtus de leur uniforme blanc, au domicile de leurs adversaires.

L’incertitude entourant leur nid est un autre obstacle à une saison 2020 pour le moins inhabituelle, qui a été écourtée de 162 à seulement 60 matchs en raison de la pandémie de coronavirus. Les Blue Jays devraient être en mesure d’améliorer leur fiche de 67-95 enregistrée l’an dernier, puisque de nombreux espoirs prometteurs de l’organisation auront davantage de temps de jeu dans les Ligues majeures cette saison.

Le directeur général Ross Atkins a convaincu quelques joueurs autonomes de se joindre à sa formation l’hiver dernier, ce qui devrait étoffer sa rotation et procurer de la stabilité à un club qui en a cruellement manqué ces dernières années.

« C’est un groupe excitant, pour vrai, a dit Atkins lors d’une récente disponibilité médiatique. Notre noyau, il est très prometteur. La qualité de nos présences au bâton par rapport à l’an dernier est très différente, beaucoup plus raffinée et plus mature que l’an dernier.

« Nous sommes également plus athlétiques, plus mobiles et très confiants quant à la profondeur de notre enclos », a-t-il ajouté.

Néanmoins, les Blue Jays pointaient au 21e échelon parmi les 30 équipes des Ligues majeures lors de la plus récente mise à jour des prévisions du classement diffusée sur le site internet MLB.com.