Les Blue Jays ne joueront pas à Pittsburgh, la santé publique dit non

(Toronto) Après le Canada, au tour de la Pennsylvanie de repousser les Blue Jays de Toronto.

Rob Gillies, Marc Levy et Will Graves

Associated Press

En fin de compte, les Jays ne joueront pas à Pittsburgh, puisque la Santé publique de Pennsylvanie a annoncé qu’il ne permettra pas au club torontois de jouer au PNC Park pendant la pandémie de coronavirus.

C’est un revirement de situation puisqu’un peu plus tôt mercredi, deux sources au fait des discussions avaient affirmé que les Blue Jays disputeraient leurs matchs à domicile à Pittsburgh pour la saison 2020.

L’entente pour partager le stade avec les Pirates devait cependant obtenir l’accord de l’État, avaient rappelé deux dirigeants qui ont discuté avec l’AP sous le couvert de l’anonymat puisqu’ils n’avaient pas la permission de le faire avant l’annonce de la décision du gouvernement.

« Au cours des dernières semaines, nous avons vu une hausse significative des cas de COVID-19 dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, a déclaré la Dre Rachel Levine, secrétaire de l’État à la Santé, par communiqué. D’ajouter des visiteurs à cette région, peu importe la raison, dont des sports professionnels, comporte des risques autant pour les résidents, les visiteurs et les membres des deux équipes. Nous savons que le virus ne fait aucune discrimination et peu même rendre les athlètes très malades. Notre engagement va envers la santé et la sécurité des Pennsylvaniens. »

Le gouvernement canadien a rejeté la requête des Blue Jays de jouer leurs matchs locaux au Rogers Centre parce que le calendrier régulier nécessiterait de nombreux déplacements vers et à partir des États-Unis, où les cas de la COVID-19 sont en hausse.

Les Blue Jays devaient obtenir une exemption du gouvernement canadien à la règle de la quarantaine obligatoire de 14 jours pour jouer à Toronto pendant la pandémie de COVID-19.

Le président des Pirates, Travis Williams, avait déjà confirmé qu’il était en pourparlers avec les Blue Jays et semblait plutôt enclin à les accueillir, à condition que ce soit sécuritaire de le faire.

Le gérant des Blue Jays Charlie Montoyo a mentionné qu’il était excité par la perspective de s’établir au PNC Park, et le gérant des Pirates Derek Shelton a assuré qu’il ne voyait aucun inconvénient à accueillir les Blue Jays à Pittsburgh.

Les Pirates sont menés par l’ex-directeur exécutif des Blue Jays Ben Cherington.

Le directeur général des Blue Jays Ross Atkins a mentionné plus tôt cette semaine que son équipe étudiait cinq options pour un éventuel domicile, et qu’il discutait avec d’autres équipes. Il a cependant refusé de les nommer.

Les Blue Jays entameront leur saison vendredi à Tampa Bay et doivent jouer un premier match local le 29 juillet, contre les Nationals de Washington.

Avant qu’Ottawa rende sa décision, les Blue Jays songeaient déjà à utiliser leur complexe d’entraînement de Dunedin, en Floride, ainsi que le stade de leur club-école situé à Buffalo, dans l’État de New York.

Cependant, la récente hausse du nombre de cas de coronavirus en Floride et le manque d’espace ainsi que les problèmes d’éclairage du stade de Buffalo ont rendu ces options difficilement envisageables. En conséquence, les Blue Jays ont commencé à négocier avec d’autres clubs du Baseball majeur.

Et ils doivent maintenant trouver une autre solution.

La Presse Canadienne

Levy a contribué en provenance d'Harrisburg, en Pennsylvanie. Graves de Pittsburgh.