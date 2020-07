Les ingénieurs de son des stades auront accès à environ 75 effets et réactions, venant du jeu MLB The Show.

Les joueurs des ligues majeures entendront le rugissement de la foule en dépit des bancs vides quand débutera la saison, la semaine prochaine.

Joe Reedy

Associated Press

Le baseball majeur fera entendre des bruits de foule de son jeu vidéo officiel, via des systèmes de sonorisation.

Les ingénieurs de son des stades auront accès à environ 75 effets et réactions, venant du jeu MLB The Show.

San Diego Studios, une branche de Sony Interactive Entertainment, a compilé les bruits durant plusieurs saisons.

Les clubs ont commencé à utiliser les sons aux camps. Ils pourront les tester davantage pendant les matchs hors-concours.

On espère que les bruits de foule, l’annonceur-maison, la musique d’entrée d’un frappeur et des vidéos vont recréer l’expérience typique d’un match, autant que possible.

Le joueur d’avant-champ Eric Sogard, des Brewers, a dit que le bruit de la foule a aidé au niveau du moral de certains gars, lors des matchs intra-équipe.

« Vous restez concentré sur le jeu, mais les bruits sont très utiles. Lors des premiers matchs intra-équipe, le pur silence, c’était dur à gérer pour certains gars, a t-il confié. On pouvait entendre ce qui se disait dans l’autre abri. C’était un peu étrange. »

Les sons seront audibles à la télé et à la radio.

La NBA a contacté 2K Sports dans un but similaire en vue de sa relance, à Disney World.