Conseils pour les joueurs de baseball

Marc Griffin est connu pour son travail comme analyste de baseball sur les ondes de RDS. Il a également atteint les hautes sphères de son sport, dans les organisations des Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal. Il partage aujourd’hui sa vaste connaissance du sport avec les jeunes des Gouverneurs AA, qui administrent les équipes de catégories Moustique, Pee-Wee, Bantam et Midget AA des associations de Boucherville, Sainte-Julie et Varennes.