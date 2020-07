Le lanceur des Dodgers de Los Angeles David Price ne jouera pas cette saison en raison des inquiétudes entourant la pandémie de COVID-19, retardant du même coup ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Ben Walker

Associated Press

Il est devenu le plus récent joueur des Majeures à passer outre sur la saison écourtée de 60 matchs, qui doit s’amorcer le 23 juillet. Price a fait part de sa décision par l’entremise d’un gazouillis sur Twitter.

« Après mûres réflexions et des discussions avec ma famille et les Dodgers, j’ai décidé qu’il était dans le meilleur intérêt pour ma santé et celle de ma famille que je ne joue pas cette saison », a-t-il écrit.

L’annonce de Price survient seulement une journée après que le joueur vedette des Angels de Los Angeles Mike Trout a déclaré qu’il n’était pas « à l’aise » avec la situation en ce moment et qu’il n’allait peut-être pas jouer. Samedi, le receveur des Giants de San Francisco Buster Posey a dit qu’il avait « encore des réserves » à savoir s’il allait jouer.

Le joueur de premier but des Nationals de Washington Ryan Zimmerman, le voltigeur des Rockies du Colorado Ian Desmond et le lanceur des Diamondbacks de l’Arizona Mike Leake font partie des joueurs qui ont laissé savoir qu’ils ne joueraient pas cette saison.

Les Dodgers ont acquis Price et l’ancien joueur le plus utile Mookie Betts dans une transaction avec les Red Sox de Boston, en février.

Âgé de 34 ans, Price a effectué deux départs avec les Dodgers lors du camp printanier, retirant 10 frappeurs au bâton en quatre manches et un tiers avant que la pandémie de COVID-19 force la fermeture des camps, le 12 mars.

« Les Dodgers soutiennent entièrement la décision de David de ne pas jouer en 2020, ont exprimé les Dodgers par voie de communiqué. Nous avons constamment été en contact avec David et nous comprenons à quel point cette décision a pesé lourd sur lui et sa famille. Nous savons qu’il va encourager l’équipe chaque jour et nous avons hâte de le revoir parmi nous en 2021. »

Le contrat de sept ans et d’une valeur de 217 millions US de Price prend fin en 2021. Il devait empocher 32 millions cette saison, dont 16 millions payés par les Red Sox.

Price a déjà offert sa contribution à l’organisation des Dodgers.

À la fin du mois de mai, il a donné 1000 $ aux 220 joueurs des ligues mineures de l’équipe pour aider à payer leurs coûts. Il n’y aura aucun match de baseball dans les mineures cette saison en raison de la pandémie.

Price a montré un dossier de 7-5 et une moyenne de points mérités de 4,28 avec les Red Sox la saison dernière. Il a aidé la troupe de Boston à vaincre les Dodgers lors de la Série mondiale de 2018.

Price a remporté le trophée Cy-Young de l’Américaine en 2012, alors qu’il portait l’uniforme des Rays de Tampa Bay. Il a aussi joué pour les Blue Jays de Toronto et les Tigers de Detroit et il revendique une fiche de 150-80 et une moyenne de points mérités de 3,31 en 12 saisons dans les Majeures.