(Toronto) Les Blue Jays de Toronto tiendront leur camp d’entraînement au Rogers Centre, en vue de la saison du baseball majeur.

La Presse canadienne

Ils avaient demandé à Ottawa la permission de s’y entraîner, en lien à la pandémie. L’autre choix aurait été leur complexe de Dunedin, en Floride.

Plusieurs équipes vont entamer leur camp vendredi. Les Blue Jays vont prendre des vols nolisés en direction de Toronto ce week-end, après des vérifications de santé en Floride.

La frontière reste fermée aux voyages non essentiels jusqu’au 21 juillet, au moins.

Toute personne entrant au Canada pour des raisons non essentielles doit s’isoler pendant 14 jours.

« Seuls ceux dont le test de COVID-19 est négatif seront autorisés à se joindre au groupe qui partira vers le Canada », ont déclaré les Blue Jays, par communiqué.

Le plan des Blue Jays, qui nécessitait l’approbation du gouvernement et de la santé publique aux niveaux municipal, provincial et fédéral, implique que les joueurs et le personnel s’isolent du grand public dans un environnement fermé au Rogers Centre et à l’hôtel attenant au stade.

On ne sait pas si la portion à domicile du calendrier régulier sera aussi à Toronto, mais le club souhaite qu’il en soit ainsi.

La santé et la sécurité du public et de l’équipe seront au premier plan, ont dit les Jays.

Le baseball majeur présentera une saison de 60 matchs, à compter du 23 ou 24 juillet.

Toronto disputera 40 matchs contre sa section (10 matchs chacun contre les Yankees, les Red Sox, les Rays et les Orioles), et 20 matchs contre les Mets, les Braves, les Nationals, les Marlins et les Phillies.

Plusieurs joueurs et membres du personnel des Blue Jays ont été testés positifs pour la COVID-19. Les Blue Jays ont fermé leur centre d’entraînement le 19 juin, après qu’un joueur ait montré des symptômes du virus.

Mercredi, les joueurs des majeures ont commencé à arriver dans leurs marchés et non aux complexes de la Floride et de l’Arizona, deux états durement touchés par la COVID-19.

La Floride a signalé un record de 10 109 nouveaux cas de COVID-19, jeudi. L’Arizona en a signalé 3333.

Le total des nouveaux cas en Ontario pour la même journée a été 153.