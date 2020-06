Baseball à Québec et Trois-Rivières: plus que quelques ficelles à attacher

Il reste quelques ficelles à attacher. Mais Michel Laplante espère être en mesure de pouvoir annoncer d’ici la fin de la semaine que son projet de réunir les meilleurs espoirs canadiens dans une ligue à quatre équipes, dont les activités auraient lieu à Québec et à Trois-Rivières, ira de l’avant.

Le Soleil

« Le projet est en ébullition et il n’y a aucun signal qui nous dit que ça ne fonctionnera pas », a expliqué le président des Capitales. « Il n’y a rien qui bloque. Mais on est présentement dans un timing qui fait que c’est difficile d’avancer au rythme que je le souhaiterais. Nous sommes dimanche et c’est la Fête des pères et il y aura le congé de la Fête nationale mercredi. Je pense cependant pouvoir vous dévoiler comment le tournoi va fonctionner et le nom des joueurs qui y pendront part d’ici deux ou trois jours. Nous aimerions réunir les joueurs pendant la première semaine de juillet ce qui nous permettrait d’amorcer le tournoi vers la mi-juillet. »

