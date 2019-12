(Toronto) Le lanceur québécois Phillippe Aumont a paraphé un contrat des ligues mineures assorti d’une invitation au camp du Baseball majeur avec les Blue Jays de Toronto.

La Presse canadienne

La formation ontarienne en a fait l’annonce, lundi. Quatre autres joueurs ont également accepté la même offre.

Aumont a passé la dernière campagne avec les Champions d’Ottawa, de la Ligue indépendante Can-Am. Le droitier de 30 ans a effectué 18 départs et compilé une fiche de 8-4 avec une moyenne de points mérités de 2,65. Il a réussi six matchs complets et obtenu 145 retraits sur des prises en 118 manches et deux tiers.

L’ex-choix de premier tour, 11e au total, des Mariners de Seattle en 2007 a évolué avec les Phillies de Philadelphie, de 2012 à 2015, compilant un dossier de 1-6 avec une m.p.m. de 6,80. Il a sauvegardé deux matchs et a retiré 42 frappeurs sur des prises en 43 manches et deux tiers.

Les lanceurs A.J. Cole et Justin Miller, ainsi que le deuxième-but Andy Burns et le voltigeur Patrick Kivlehan sont les autres joueurs mis sous contrat.