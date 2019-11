PHOTO JULIO CORTEZ, THE ASSOCIATED PRESS

MLB: Mike Trout et Cody Bellinger sont les joueurs les plus utiles

(New York) La ville de Los Angeles a balayé les honneurs individuels lorsque Cody Bellinger, des Dodgers, et Mike Trout, des Angels, ont été nommés le joueur le plus utile de leur ligue respective.

Jake Seiner

Associated Press

Pour une première fois en carrière, le puissant cogneur des Dodgers a été élu le joueur le plus utile de la Nationale après avoir reçu 19 des 30 votes de première place, à l’issue du scrutin mené auprès de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique et dont les résultats ont été annoncés jeudi soir.

Bellinger a devancé le voltigeur des Brewers de Milwaukee Christian Yelich, qui avait reçu cet honneur l’an dernier, et le joueur de troisième but des Nationals de Washington Anthony Rendon. Yelich a reçu 10 votes de première place alors que Rendon n’en a obtenu qu’un seul de la part des électeurs.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee

Âgé de 24 ans, Bellinger a claqué 47 longues balles et produit 115 points en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,305 et une moyenne de présence plus puissance de 1,035.

Il était le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Nationale cette saison, aidant les Dodgers à amasser 106 victoires. Il est le 10e joueur de l’histoire des Dodgers à être nommé le plus utile et le premier depuis Clayton Kershaw, en 2014.

Bellinger a versé quelques larmes après avoir appris la nouvelle, enlaçant son père et ancien joueur des Majeures Clay.

Pour sa part, Trout a surmonté une blessure et le décès d’un coéquipier pour être élu le joueur le plus utile de l’Américaine pour une troisième fois en carrière.

PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES AP Mike Trout, des Angels d’Anaheim

Trout a récolté 17 des 30 votes de première place, coiffant au fil d’arrivée le joueur de troisième but des Astros de Houston Alex Bregman, qui a terminé deuxième avec 13 votes de premier rang. Le duo a raflé tous les votes de première et de deuxième place.

Le voltigeur des Angels a subi une intervention chirurgicale au pied en septembre, mettant abruptement fin à sa campagne. Il a disputé 134 parties, mais il a établi un sommet en carrière avec 45 longues balles. Trout a maintenu une moyenne au bâton de ,291, il a produit 104 points et il a mené les Majeures avec un pourcentage de présence sur les buts de ,438.

Âgé de 28 ans, Trout a été sensationnel après le décès de son ami et coéquipier Tyler Skaggs, le 1er juillet. Il a claqué un retentissant circuit de 454 pieds alors qu’il portait le numéro 45 de Skaggs lors du premier match de l’équipe depuis la tragédie, au cours duquel les lanceurs des Angels ont conjugué leurs efforts pour réussir un match sans point ni coup sûr.

Trout est le 11e joueur de l’histoire à avoir été nommé le joueur le plus utile à trois reprises. Il rejoint un groupe sélect composé de Barry Bonds, Yogi Berra, Roy Campanella, Joe DiMaggio, Jimmie Foxx, Mickey Mantle, Stan Musial, Albert Pujols, Alex Rodriguez et Mike Schmidt. Bonds est le seul à avoir reçu cet honneur plus de trois fois, terminant sa carrière avec sept titres du joueur le plus utile.