Le lanceur Mike Fiers, qui évoluait avec les Astros en 2017, est cité dans l’article de The Athletic qui révèle un stratagème qui a permis à l’équipe de Houston de voler les signaux de ses adversaires à l’aide d’une caméra.

Le Baseball majeur a élargi le mandat de son enquête sur l’organisation des Astros de Houston à la suite d’un article de The Athletic, qui rapporte que l’équipe a volé les signaux de ses adversaires en 2017 à l’aide d’une caméra positionnée au champ centre.

Associated Press

L’article cite le lanceur Mike Fiers, qui évoluait pour les Astros cette saison-là, et trois autres sources non identifiées au sein du club. Les Astros ont gagné la Série mondiale à la conclusion de cette campagne. Deux sources ont révélé à The Athletic que les Astros ont utilisé le même système pendant les séries, tandis qu’une autre prétend que le stratagème a pris fin avant les éliminatoires.

The Athletic indique que ce système a été mis sur pied par un frappeur en léthargie et un instructeur, qui n’ont pas été identifiés. La caméra au Minute Maid Park était branchée à un téléviseur situé dans le tunnel entre l’abri et le vestiaire des Astros. Les employés de l’équipe ou les joueurs communiquaient avec les frappeurs en frappant d’un bâton une poubelle pour indiquer une balle à effet.

« Je souhaite nettoyer le sport un peu parce que des gars perdent leur boulot à cause de stratagèmes comme celui-là, parce qu’ils ne savent pas », a indiqué Fier au site internet.

Par communiqué, les Astros ont déclaré « avoir lancé une enquête en coopération avec la MLB ». Ils ont refusé de commenter davantage ce dossier.

Le baseball majeur a resserré ses règles contre les vols de signaux avant la saison 2019, instaurant des mesures pour s’assurer que les équipes n’utilisent pas de vidéo pour ce faire.

« Après que nous ayons étudié ces nouvelles informations, nous allons déterminer quelles sont les prochaines étapes, a expliqué la MLB par communiqué.

Les Astros sont déjà la cible d’une enquête lancée par le Baseball majeur. Le directeur général adjoint Brandon Taubman a été congédié pour avoir tenu des propos inappropriés à l’endroit de journalistes féminines à la suite de la victoire des Astros en série de championnat, le 19 octobre. L’équipe avait alors publié un communiqué accusant Sports Illustrated d’avoir fabriqué une histoire de toute pièce. L’équipe s’est par la suite rétractée. Taubman a été congédié le 24 octobre.