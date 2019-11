(Toronto) Les Brewers de Milwaukee ont libéré quelques millions sur leur masse salariale en vue de la prochaine saison lorsqu’ils ont échangé le lanceur droitier Chase Anderson aux Blue Jays de Toronto, lundi.

La Presse canadienne

Les Blue Jays ont acquis le vétéran lanceur en retour du joueur de premier but Chad Spanberger, qui évolue au niveau AA.

Anderson a compilé une fiche de 8-4 avec une moyenne de points mérités de 4,21 en 32 matchs la saison dernière, dont 27 départs. Il a retiré 124 frappeurs sur des prises contre seulement 50 buts sur balles en 139 manches lancées. Le Texan a connu sa meilleure saison en 2017, avec une fiche de 12-4 et une m. p. m. de 2,74.

En carrière, l’artilleur de 31 ans a un dossier de 53-40 avec une m. p. m. de 3,94 en six saisons avec les Diamondbacks de l’Arizona et les Brewers.

Les Brewers ont profité de l’occasion pour refuser l’option de 7,5 millions US du joueur de premier but Eric Thames. Thames, qui fêtera son 33e anniversaire de naissance dimanche, a maintenu une moyenne au bâton de ,247 avec 25 circuits et 61 points produits en 149 matchs cette saison. Il recevra une somme d’un million en compensation.

Thames avait signé un contrat de trois ans d’une valeur de 16 millions avec les Brewers après avoir connu du succès en Corée du Sud. Il a claqué 59 longues balles en trois campagnes avec la formation de Milwaukee.

Anderson a revendiqué une fiche de 38-27 avec une moyenne de points mérités de 3,38 en 166 apparitions au cours de quatre saisons pour les Brewers.

Spanberger, qui joue au premier coussin et comme voltigeur, a maintenu une moyenne au bâton de ,237 avec 13 circuits et 59 points produits au niveau AA cette saison. Sélectionné en sixième ronde par les Rockies du Colorado, en 2017, il a été acquis des Blue Jays en juillet 2018, dans une transaction qui a envoyé le releveur Seunghwan Oh aux Rockies.