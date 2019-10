Aaron Hicks, voltigeur de centre des Yankees de New York, subira une opération afin de réparer la déchirure partielle d’un ligament du coude et sera au repos pour une période allant de 8 à 10 mois.

(New York) Le voltigeur de centre des Yankees de New York Aaron Hicks subira l’opération de type Tommy John afin de réparer la déchirure partielle d’un ligament du coude, et en conséquence il sera au repos pour une période allant de huit à 10 mois.

Associated Press

Le directeur général Brian Cashman a annoncé jeudi qu’Hicks passera sous le bistouri le 30 octobre.

Hicks s’est blessé au coude droit le 3 août. Après s’être reposé et s’être soumis à la rééducation, il a effectué un retour au jeu en séries éliminatoires et a bien joué.

D’autre part, Cashman a annoncé que le lanceur droitier Masahiro Tanaka avait subi une chirurgie arthroscopique au coude droit afin de lui retirer des éclats d’os mercredi, et que Luke Voit était passé sous le bistouri pour des blessures au torse jeudi.

Les deux joueurs devraient être rétablis à temps pour le camp d’entraînement printanier.