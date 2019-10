(Houston) Juan Soto a fait marquer un point en quatrième et deux en cinquième face à Gerrit Cole, mardi, guidant les Nationals de Washington vers un gain de 5-4 aux dépens des Astros de Houston, lors du premier match de la Série mondiale.

La Presse canadienne

Soto a créé l’égalité 2-2 à l’aide d’un retentissant circuit en solo au champ centre gauche, pour amorcer la quatrième manche.

PHOTO THOMAS B. SHEA, USA TODAY SPORTS Juan Soto

En cinquième, il a cogné un solide double sur la clôture du champ gauche après deux retraits, permettant à Victor Robles et Anthony Rendon de croiser le marbre et procurant aux Nationals un coussin de trois points, 5-2.

George Springer a corsé les choses avec un circuit en solo et un double d’un point, en septième et en huitième. Washington a toutefois tenu bon.

En fin de neuvième, Sean Doolittle a disposé d’Alex Bregman au bâton, sur élan, puis Yuli Gurriel et Carlos Correa ont frappé des ballons au champ centre.

Cole n’avait pas subi de revers depuis le 22 mai.

Le deuxième match aura lieu mercredi soir, encore une fois au Minute Maid Park. Stephen Strasburg va affronter Justin Verlander.

Adam Eaton, avec un simple en cinquième manche, et le vétéran Ryan Zimmerman, grâce à un circuit au champ centre après deux retraits en deuxième, ont produit les autres points des Nationals.

Les Astros ont inscrit leurs deux points dès la première manche face à Max Scherzer, après deux retraits.

Premier frappeur du match, Springer a soutiré un but sur balles et Jose Altuve a enchaîné avec un simple sur le premier lancer de l’as droitier.

Scherzer a retiré les deux frappeurs suivants sur trois prises mais Yuli Gurriel a cogné un double sur la clôture du champ centre gauche, permettant à Springer et Altuve de croiser le marbre.

Springer, sur un mauvais lancer, et Altuve, à la suite d’un vol du deuxième but sans relais du receveur, avaient eu le temps d’avancer de 90 pieds avant le coup sûr de Gurriel.

En troisième manche, alors qu’ils menaient 2-1, les Astros ont laissé filer une belle opportunité d’ajouter à leur avance lorsque Carlos Correa a fendu l’air sur une balle à effet hors de la zone des prises avec deux coéquipiers en position de marquer.

Scherzer a laissé sa place à Patrick Corbin après avoir concédé deux points mérités, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches de travail. Il a également réussi sept retraits sur des prises mais a eu besoin de 112 lancers pour franchir les cinq premières manches.

Corbin a concédé un simple à Yordan Alvarez après un retrait en sixième mais a retiré les trois autres frappeurs, dont deux sur des prises.

Cole a accordé cinq points mérités, huit coups sûrs et un but sur balles au fil des six premières manches. Il a inscrit quatre retraits sur des prises. Il est demeuré au monticule pour amorcer la septième.