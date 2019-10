(Houston) Ceux qui espéraient voir le Québécois Abraham Toro en Série mondiale devront patienter. À moins d’une blessure à un frappeur des Astros de Houston, le Longueuillois de 22 ans sera de nouveau laissé de côté pour la classique automnale contre les Nationals de Washington.

La Presse canadienne

Les Astros ont divulgué en début d’après-midi mardi leur formation de 25 joueurs pour cette Série mondiale, leur deuxième en trois ans, et Toro n’en fait pas partie. Ce n’est toutefois pas une surprise, puisque le Québécois a été laissé de côté depuis le début des séries par la formation texane.

Les champions de l’Américaine ont conservé 13 frappeurs et 12 lanceurs au sein de leur formation, dont l’artilleur Ryan Pressly. Sa présence était incertaine en raison d’une blessure.

Aucune surprise parmi les joueurs retenus par le gérant A. J. Hinch. On retrouve évidemment Jose Altuve, qui a envoyé les Astros en Série mondiale avec un circuit de deux points en fin de neuvième dans le match no 6 de la série de championnat contre les Yankees de New York, Carlos Correa, Alex Bregman et Yuli Gurriel comme partants à l’avant-champ.

Les autres frappeurs sélectionnés par Hinch sont Yordan Alvarez, Michael Brantley, Robinson Chirinos, Aledmys Diaz, Martin Maldonado, Jake Marisnik, Josh, Reddick, George Springer et Kyle Tucker.

Le premier lancer de cette Série mondiale 2019 devrait avoir lieu vers 20 h 08. Gerrit Cole (3-0, 0,40) affrontera les frappeurs des Nationals, qui enverront Max Scherzer (2-0, 1,80) au monticule.

Cole pourrait récolter une vingtième victoire consécutive en 2019. À ses 25 derniers départs, le droitier de 29 ans a compilé une fiche de 19-0 avec une moyenne de points mérités de 1,59 et 258 retraits sur des prises. Le colosse de six pieds quatre, 225 livres, a terminé la saison avec une fiche de 20-5. Sa moyenne de 2,50 a été la meilleure de l’Américaine et ses 326 retraits sur des prises ont mené les Majeures.

Il a ajouté trois victoires en autant de départs en séries éliminatoires jusqu’ici.