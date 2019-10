Les Astros de Houston ont vaincu les Yankees de New York 4-1 mardi soir pour prendre les commandes de la série 2-1.

(New York) Le match no 4 de la série de championnat de la Ligue américaine prévu mercredi soir a été annulé en raison de la pluie.

Associated Press

Les Astros de Houston et les Yankees de New York s’affronteront plutôt jeudi soir, et le match no 5 aura lieu au Yankee Stadium vendredi. S’il est nécessaire, le match no 6 aura lieu à Houston. Les Astros ont vaincu les Yankees 4-1 dans le Bronx mardi soir pour prendre les commandes de la série 2-1.

Le match de jeudi devrait opposer l’as des Astros Zack Greinke à celui des Yankees, Masahiro Tanaka, dans une reprise du duel du match no 1. Tanaka avait alors offert six manches de qualité sur la butte pour permettre aux Yankees de l’emporter 7-0.