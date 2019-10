(New York) Didi Gregorius a cogné un grand chelem lors d’une poussée de sept points des Yankees en troisième manche et la formation de New York a une fois de plus écorché les Twins du Minnesota en l’emportant 8-2, samedi, pour prendre les devants 2-0 dans la série de sections de la Ligue américaine.

Associated Press

La recrue Randy Dobnak, qui a rejoint les Majeures après une courte carrière à titre de chauffeur de Uber, a connu son lot d’ennuis lors d’un départ inattendu et les Twins ont encaissé un 15e revers de suite en séries éliminatoires. Douze d’entre eux ont été encaissés aux dépens des Yankees depuis 2004.

Les champions de la section Centrale de l’Américaine n’ont pas remporté de match en séries depuis que Johan Santana a battu Mike Mussina 2-0 lors du premier match de la série de sections de l’Américaine en 2004, au Yankee Stadium.

Les deux équipes disputeront le troisième match de cette série au meilleur de cinq matchs lundi, au Minnesota.

Gregorius a ouvert les écluses lors de ce deuxième duel en claquant sa première longue balle depuis le 10 septembre. Le vétéran, qui deviendra joueur autonome sans compensation au cours de la saison morte, a présenté une moyenne de ,194 au mois de septembre et n’a frappé qu’un seul coup sûr en trois présences au bâton lors du premier affrontement de la série.

Les Yankees ont conservé le même alignement qui leur avait permis de remporter le premier duel. La formation de New York a obtenu huit buts sur balles pour une deuxième soirée d’affilée. Aaron Judge a amorcé la rencontre avec deux coups sûrs et il a obtenu deux buts sur balles.

Masahiro Tanaka a accordé un point en cinq manches en route vers la victoire, retirant sept frappeurs sur des prises.

À sa 10e apparence au monticule dans les Majeures, Dobnak a coulé les Twins. Il a alloué un simple d’un point à Edwin Encarnacion en première manche et il a rempli les sentiers, alors qu’il n’y avait aucun retrait, en troisième, avant d’être remplacé par Tyler Duffey.

Le releveur des Twins a accordé un ballon-sacrifice à Giancarlo Stanton, un simple d’un point à Gleyber Torres par la suite et a atteint Gary Sanchez avec un lancer avant que Gregorius ne frappe un important circuit. Brett Gardner a par la suite complété la manche avec un simple d’un point.

Les Yankees ont inscrit quatre points face aux releveurs des Twins.

Match Garver a réduit l’écart 8-1 grâce à un simple d’un point en quatrième manche et Luis Arraez a ajouté un double d’un point en neuvième.