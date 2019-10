(New York) DJ LeMahieu a cogné un circuit et a produit quatre points, Gleyber Torres a brisé l’égalité en frappant un double de deux points et les Yankees de New York ont prolongé leur séquence fructueuse en l’emportant 10-4 face aux Twins du Minnesota, vendredi soir, lors du premier match de la série de sections dans la Ligue américaine.

Associated Press

Aaron Judge a réalisé deux superbes attrapés en plongeant au champ droit et les champions de la section Est de l’Américaine ont infligé un 14e revers consécutif en séries aux Twins. Onze d’entre eux ont été encaissés aux dépens des Yankees depuis 2004.

« C’était des jeux incroyables, a mentionné le gérant des Yankees Aaron Boone. Il est tellement bon sur le terrain. »

Brett Gardner a également frappé un coup de canon pour la formation new-yorkaise. Le duel opposait les deux équipes qui ont terminé en tête à tête au chapitre du plus grand nombre de longues balles frappées dans l’histoire du baseball. Les Twins ont inscrit 307 circuits cette saison, soit un de plus que les Yankees.

Jorge Polanco, Nelson Cruz et Miguel Sanó ont claqué des longues balles du côté des Twins.

« Nous avons frappé de bonnes claques, nous avons eu quelques moments positifs, a reconnu le gérant des Twins, Rocco Baldelli. Ils ont été chanceux qu’il n’y avait personne sur les buts lorsque les gars ont envoyé la balle par-dessus la clôture. »

Les Yankees ont ainsi pris les devants 1-0 dans cette série disputée au meilleur de cinq matchs. Les deux équipes se retrouveront samedi soir au Yankee Stadium pour y disputer le deuxième duel.

Malgré la profondeur des Twins en attaque, les Yankees ont cependant eu nettement l’avantage dans cet affrontement.

Les champions de la section Centrale de l’Américaine ont concédé huit buts sur balles aux Yankees et n’ont pas remporté de match en séries depuis que Johan Santana a battu Mike Mussina 2-0 lors du premier match de la série de sections de l’Américaine en 2004, au Yankee Stadium.

Le releveur recrue Zack Littell, un ancien espoir des Yankees qui a été échangé aux Twins, a encaissé la défaite après une présence brève et décousue. Alors que la marque était égale en cinquième manche, il a alloué un but sur balles à Judge et a par la suite effectué un mauvais lancer face à Brett Gardner. La formation new-yorkaise a alors réussi à prendre les devants 5-3.

Sano a par la suite cogné un circuit aux dépens de Tommy Kahnle en sixième. Le releveur venait tout juste de retirer Eddie Rosario en fin de cinquième, alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers, pour mettre un terme à la manche.

LeMahieu a imité son coéquipier, frappant sa première longue balle des séries. Il a par la suite cogné un double de deux points en septième manche pour creuser l’écart 10-4.