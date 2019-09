PHOTO PATRICK SEMANSKY, ASSOCIATED PRESS

Les Phillies éliminés de la course aux séries

(Washington) Les Nationals de Washington ont mis fin aux espoirs de participer aux matchs éliminatoires des Phillies de Philadelphie en remportant le premier match d’un programme double par la marque de 4-1.

Howard Fendrich

Associated Press

La formation de la capitale fédérale américaine s’est par le fait même rapprochée d’une participation au match pour le quatrième as. Au premier rang de la course aux équipes repêchées, les Nationals se qualifieront s’ils remportent le match de mardi soir et si les Cubs de Chicago s’inclinent devant les Pirates de Pittsburgh.

Anthony Rendon a produit les deux premiers points des vainqueurs avec autant de ballons-sacrifices pour porter son total de points produits à 124 cette saison, un sommet dans les Majeures.

Alors que les Phillies ont fait appel à leurs releveurs pour amorcer cette rencontre, les Nationals ont dû patienter jusqu’en quatrième manche pour obtenir leur premier coup sûr, un double de Trea Turner. Il a été poussé au troisième par un amorti-sacrifice avant de croiser le marbre sur le la frappe de Rendon.

Les Nats ont pris les devants pour de bon en sixième. Après le ballon-sacrifice de Rendon aux dépens de Nick Vincent (1-4), Ryan Zimmerman a faite 3-1 à l’aide d’un simple.

En soirée, les deux formations enverront leur meilleur partant au monticule : Max Scherzer pour les Nationals, contre Aaron Nola pour les Phillies.