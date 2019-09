La MLB a lancé une enquête, mais n’a pas donné plus de détails quant aux gestes qui sont reprochés au Dominicain de 27 ans.

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le Bureau du commissaire du Baseball majeur a annoncé que le lanceur des Yankees de New York Domingo German a été provisoirement suspendu pour avoir contrevenu à la politique contre la violence conjugale de la MLB.

La Presse canadienne

Ce congé administratif, comme convenu dans la convention collective, est d’une durée de sept jours, mais il peut être prolongé. Il sème donc le doute à savoir si le lanceur le plus victorieux des Yankees cette saison sera disponible pour les séries.

La MLB a lancé une enquête, mais n’a pas donné plus de détails quant aux gestes qui sont reprochés au Dominicain de 27 ans.

Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a été informé de la décision alors qu’il conduisait vers le Yankee Stadium, avant le match de son équipe contre les Angels de Los Angels. La formation new-yorkaise n’est qu’à une victoire de remporter le titre de la section Est de l’Américaine pour une première fois depuis 2012.

« C’est un problème qui est évidemment plus gros que le baseball, a affirmé Boone. Quand on te dit que c’est en lien avec de la violence conjugale, ce sont des choses qui te font arrêter sur le bord de la route. »

German n’est pas étranger aux succès des Bombardiers du Bronx. À sa deuxième saison complète avec le club, le droitier a éclos et affiche un dossier de 18-4 et une moyenne de points mérités de 4,03. En 143 manches de travail, il a retiré 153 frappeurs sur des prises contre 39 buts sur balles.

German avait été déplacé dans l’enclos des releveurs, la semaine dernière, afin de limiter ses manches lancées. Il n’avait lancé que pendant 94 manches au total dans les Majeures et les rangs mineurs, l’an dernier.

Par communiqué, les Yankees ont déclaré « appuyer sans réserve les mesures prises par le Baseball majeur en lien avec la politique contre la violence conjugale » et rappeler que « toute forme de violence conjugale n’a pas sa place dans notre société et ne peut être tolérée ».

Les Yankees ont promis leur pleine collaboration aux enquêteurs du Baseball majeur.

Le Baseball majeur et l’Association des joueurs se sont dotés d’une politique contre la violence conjugale en août 2015. Les joueurs sont payés pendant un congé administratif, mais si une mesure disciplinaire est par la suite imposée, le temps perdu peut être converti en une suspension sans solde.

Boone ainsi que Brian Cashman, le directeur général des Yankees, envisageaient de parler aux joueurs avant la partie de jeudi.

« Je donne du crédit au Baseball majeur et à l’Association des joueurs d’avoir fait leur part il y a quelques années afin de mettre en place des mesures disciplinaires. Espérons devenir une partie de la solution à un problème dans notre société », a exprimé Boone.

German n’a pas le droit d’être près de l’équipe pendant son congé administratif.

Acquis des Reds de Cincinnati pendant qu’il faisait l’objet d’une enquête, le stoppeur des Yankees, Aroldis Chapman, a été suspendu pour les 29 premiers matchs de la saison 2016 parce qu’il a contrevenu à cette politique.

L’arrêt-court des Cubs de Chicago Addison Russell, le lanceur des Dodgers de Los Angeles Julio Urias et le voltigeur des Phillies de Philadelphie Odubel Herrera ont tous servi une suspension à cet égard cette saison. Le stoppeur des Pirates de Pittsburgh, Felipe Vazquez, a été placé en congé administratif, plus tôt cette semaine, après avoir été arrêté sous des accusations de possession de pornographie et sollicitation d’une mineure.

Dans la NFL, le receveur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Antonio Brown fait actuellement l’objet d’une enquête à la suite d’accusations de viol et d’agression sexuelle. L’avocat de Brown a toutefois nié ces allégations.