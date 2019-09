(Toronto) Rowdy Tellez a fait tourner le vent en cognant un circuit de deux points en cinquième, mardi, guidant les Blue Jays de Toronto vers un gain de 4-3 face aux Red Sox de Boston.

Gregory Strong

La Presse canadienne

Cavan Biggio et Reese McGuire ont aussi frappé des longues balles pour les Blue Jays. Ces derniers ont mis fin à une série de sept revers, leur pire séquence de la saison.

Le releveur Justin Shafer (2-1) a lancé pendant une manche et un tiers, alors que les Jays entamaient un séjour de six matchs à la maison.

Ken Giles a mérité un 19e sauvetage.

Mookie Betts a claqué un circuit pour les Red Sox, qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres.

Betts a réussi le coup de canon sur le premier tir dans les majeures de T. J. Zeuch. En quatre manches et un tiers, le droitier a permis trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles.

Zeuch a quitté après avoir donné des doubles consécutifs à Rafael Devers et J. D. Martinez.

Josh Taylor (1-2) a concédé le circuit de Tellez, son 18e de la campagne. Taylor n’a obtenu que deux retraits.

Le match a attiré 17 819 personnes au Rogers Centre. Mercredi soir, Jhoulys Chacin sera opposé à Trent Thornton.