(New York) Les frappeurs des Ligues majeures de baseball ont réussi un nombre record de circuits en août, un exploit qu’ils ont accompli pour la troisième fois cette saison, ce qui signifie qu’ils pourraient établir un nouveau record pour l’ensemble de la campagne.

Associated Press

Les frappeurs ont claqué 1228 longues balles en août, selon des statistiques compilées par l’Elias Sports Bureau dimanche. Ce total a ainsi surpassé les 1142 du mois de juin, et les 1135 du mois de mai.

Six des sept mois les plus productifs de l’histoire au chapitre des circuits ont été enregistrés au cours des trois dernières campagnes. Août 2017 est troisième à 1119, suivi de juin 2017 (1101), mai 2000 (1069) et mai 2017 (1060).

Les Yankees ont établi un record des Ligues majeures avec 74 coups de quatre buts en août — la marque précédente, tous mois confondus, était de 58, réalisée par les Orioles de Baltimore en mai 1987 et par les Mariners de Seattle en mai 1999.

Les frappeurs des Ligues majeures ont donc commencé le mois de septembre avec un total de 5706 longues balles, soit seulement 399 de moins que le record de 6105 réussi en 2017. Ils pourraient conclure la campagne avec 6807 circuits, soit 11 % de plus que le record actuel et 22 % plus que le total de l’an dernier (5585).

Étrangement, cet exploit survient au moment même où le nombre de retraits au bâton explose.

Les frappeurs ont été retirés 7132 fois sur des prises en août, à cinq seulement du record réalisé en mai.

Un an après qu’il y ait eu pour la première fois plus de retraits au bâton que de coups sûrs dans les Ligues majeures, les retraits sur trois prises ont gardé le cap : 35 554 contre 35 483. Les frappeurs pourraient avoir fendu l’air 42 413 fois cette saison, établissant ainsi un nouveau record pour une 12e saison d’affilée — et surpassant de plus de 1000 le total de l’an dernier (41 204).

La moyenne au bâton dans les Ligues majeures s’est maintenue à ,254 en juin. C’est une hausse de six points par rapport à la moyenne de l’an dernier, la pire depuis 1972 — soit un an avant que la Ligue américaine adopte la règle du frappeur de choix.