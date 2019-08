C’est la 12 e fois cette saison que la formation torontoise inscrit deux circuits d’affilée et la troisième fois cette semaine.

(Toronto) Randal Grichuk et Vladimir Guerrero fils ont cogné des circuits consécutifs pour établir un nouveau record de concession et les Blue Jays de Toronto ont amorcé leur série de trois matchs face aux Mariners de Seattle en l’emportant 7-3, vendredi.

La Presse canadienne

Grichuk et Guerrero ont frappé leur circuit aux dépens de Wade LeBlanc (6-7) en troisième manche.

« J’ai vu ce genre d’élan auparavant, a déclaré le gérant des Jays, Charlie Montoyo, à propos de l’élan de Guerrero, qu’il trouvait à l’extérieur de la zone des prises. C’est celui de son père. C’est ce que j’ai dit au banc. Qu’il me rappelle son père celui-là.

“C’est incroyable. Il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. »

Même Guerrero a été surpris lorsqu’il a vu la vidéo montrant son circuit après le match.

« Je savais lorsque j’ai frappé la balle que le lancer était bas, mais lorsque j’ai vu la reprise vidéo, je ne sais même pas comment j’ai fait pour frapper cette balle, a-t-il raconté par le biais d’un traducteur. Alors j’imagine que ça devait ressembler à mon père. »

Guerrero a élevé son total de points produits à 54 depuis le début de la campagne. Il a amorcé la rencontre au sommet chez les recrues au chapitre des coups sûrs (93), des doubles (22), ce qui pourrait s’avérer important pour lui permettre de se qualifier pour remporter le titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine.

« Plusieurs personnes m’en parlent, mais je me concentre vraiment sur ce que j’ai à faire sur le terrain, a soutenu Guerrero. Je viens simplement ici tous les jours, je travaille fort et j’aide l’équipe à gagner, peu importe ce qui pourrait arriver. »

C’est la 12e fois cette saison que la formation torontoise inscrit deux circuits d’affilée et la troisième fois cette semaine. Les Blue Jays ont battu leur record précédent qui s’élevait à 11 fois en une saison où une telle situation se produisait. Le record a précédemment été établi en 1999.

Derek Fisher et Danny Jansen ont tous les deux claqué des coups de canon pour permettre aux Blue Jays de l’emporter et Brandon Drury a amassé un point produit (52-73).

Jacob Waguespack (4-1) a alloué deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Le droitier recrue a été acclamé par la foule lorsqu’il a cédé sa place à Omar Navarez en sixième manche.

Tim Lopes a inscrit deux points pour les Mariners (50-73), qui ont perdu 10 de leurs 13 derniers duels. Mallex Smith a ajouté un point produit.

Matt Wisler a amorcé la rencontre du côté de la formation de Seattle en n’accordant aucun point en première manche, retirant deux frappeurs et LeBlanc a complété la rencontre. Le gaucher de 35 ans a concédé sept points, 11 coups sûrs et un but sur balles en sept manches.

Lopes a ouvert le pointage en frappant un simple de deux points en deuxième manche, mais les Blue Jays ont répliqué en fin de manche pour prendre les devants 3-2.

Guerrero et Grichuk ont ouvert les écluses une manche plus tard. Jansen a par la suite cogné sa 12e longue balle de la campagne en septième manche pour creuser l’écart 7-2.

La sensation des Blue Jays, Bo Bichette, a été retiré au bâton à deux reprises et sa séquence de matchs avec au moins une présence sur les buts s’est arrêtée à 17 rencontres. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence pour un joueur de 21 ans et moins.