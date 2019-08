(Cleveland) Le voltigeur des Indians de Cleveland Yasiel Puig ne contestera pas sa suspension de trois parties imposée à la suite de son implication dans une mêlée générale alors qu’il portait l’uniforme des Reds de Cincinnati.

Associated Press

Puig purgera son premier match de suspension lundi soir, lorsque les Indians, qui sont de retour à égalité en tête de la section centrale de la Ligue américaine, entameront une série de trois matchs contre les Red Sox de Boston.

Puig a été sanctionné pour son implication lors d’une mêlée générale qui a éclaté entre les Reds et les Pirates de Pittsburgh le 30 juillet. Le brouhaha a commencé peu après que Puig ait été échangé aux Indians dans le cadre d’une transaction à trois équipes qui a permis aux Reds d’obtenir l’artilleur Trevor Bauer.

Puis, qui est âgé de 28 ans, frappe pour une moyenne de ,357 avec un circuit et six points produits en 11 rencontres avec les Indians. Il a induit une dose de puissance et d’énergie aux Indians, leur permettant de rattraper les Twins du Minnesota au classement.

Puig deviendra joueur autonome sans compensation après la Série mondiale.