(Cleveland) Les Red Sox de Boston ont inscrit le nom du joueur d’avant-champ recrue Michael Chavis sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une élongation à l’épaule gauche.

Associated Press

Chavis, l’une des meilleures recrues dans la Ligue américaine, a frappé 18 circuits et produit 58 points. Il est deuxième à ce chapitre, derrière le frappeur de puissance des Mets de New York Pete Alonso.

Chavis traversait récemment une léthargie en attaque, avec une moyenne de seulement ,156 à ses 11 derniers matchs. Sa blessure à une épaule pourrait expliquer ses récents ennuis au bâton.

La décision des Red Sox de l’envoyer à l’infirmerie a été prise avant le premier match d’une série de trois contre les Indians au Progressive Field.

Les Red Sox ont perdu 11 de leurs 15 derniers matchs et accusent un retard de 15 matchs et demi sur les meneurs de la section Est de la Ligue américaine, les Yankees de New York. Ils sont aussi à sept matchs et demi d’un laissez-passer pour les équipes repêchées de l’Américaine.

Par ailleurs, ils ont rappelé le droitier Travis Lakins et le joueur d’avant-champ Marco Hernandez de leur club-école AAA de Pawtucket.