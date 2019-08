Les Rays renversent les Blue Jays en 10e

ST. Kevin Kiermaier a marqué le point décisif à la suite d'un mauvais lancer avec deux retraits en fin de dixième manche mardi soir, et les Rays de Tampa Bay ont couronné une remontée de six points pour vaincre les Blue Jays de Toronto 7-6.

La remontée des Rays est venue gâcher la soirée de Bo Bichette, qui a édité un record d'équipe et en a égalé un autre. En troisième manche, grâce à un simple, il est devenu le premier joueur des Blue Jays à obtenir au moins un coup sûr lors de chacune de ses neuf premières parties.

Jesse Barfield (1981) et Ryan Goins (2013) partageaient la marque de huit matchs avec un moins un coup sûr en début de carrière avec les Blue Jays.

Par ailleurs, Bichette, qui totalise 17 coups sûrs à ses neuf premières rencontres, a égalé une marque d'équipe en frappant un double dans un septième match de suite.

Kiermaier a amorcé la 10e manche avec un double contre Buddy Bosher (0-2) et a inscrit le point de la victoire après un but sur balles et un amorti de Willy Adames. Sur ce jeu, le premier but Brandon Drury a capté la balle et a lancé en direction du troisième but dans l'espoir de retirer Kiermaier, sans succès.

Après deux retraits au bâton, le lancer de Bosher au frappeur Austin Meadows a bondi au sol et n'a pu être maîtrisé par le receveur Danny Jansen, permettant à Kiermaier de croiser le marbre.

La victoire est allée au dossier de Diego Castillo (2-6) après une manche en relève.

Avisail Garcia, Adames et Meadows ont frappé des circuits de deux points contre le partant des Blue Jays Trent Thornton en quatrième manche, effaçant rapidement l'avance de six points des Blue Jays.

Le circuit de Meadows était son 19e de la saison, et son troisième en sept présences au bâton contre Thornton.

Par ailleurs, c'est la troisième fois lors des quatre derniers duels entre les Blue Jays et les Rays que l'une des deux équipes efface un retard d'au moins six points avant de l'emporter.

Les Blue Jays avaient fait le coup aux Rays le 27 juillet, gagnant 10-9 en 12 manches après avoir tiré de l'arrière 9-2. Le lendemain, les Rays ont gagné par le même score alors qu'ils accusaient un recul de 8-1.

Les Blue Jays s'étaient bâti une avance de 6-0 après un circuit de trois points de Drury contre le partant Andrew Kittredge en deuxième manche, celui de Cavan Biggio face au releveur Ryan Yarbrough en troisième, et grâce à deux autres points en quatrième, aidés par des erreurs.

Le circuit de Drury était son 13e, et celui de Biggio, son 10e.

Kittredge a lancé pendant deux manches et il a inscrit six retraits sur des prises, incluant contre les cinq premiers frappeurs auxquels il a fait face.

De son côté, Thornton a accordé six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.