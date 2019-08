Un match sans point ni coup sûr combiné pour les Astros

L'ancien des Blue Jays Aaron Sanchez a été efficace pendant six manches à ses débuts avec les Astros de Houston et l'équipe a réussi un match sans point ni coup sûr lors de sa victoire de 9-0 aux dépens des Mariners de Seattle, samedi soir.

KRISTIE RIEKEN Associated Press Houston

Sanchez avait été sélectionné au match des étoiles en 2016, quand il avait mené l'Américaine au chapitre de la moyenne de points mérités, mais il a éprouvé des difficultés cette saison. Il a perdu 13 décisions de suite et il domine les Majeures au chapitre des défaites (14). Trois jours après avoir été acquis des Blue Jays de Toronto, le droitier de 27 ans, Will Harris, Joe Biagini et Chris Devenski ont blanchi les Mariners.