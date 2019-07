Blue Jays: le lanceur Ryan Borucki sur la liste de blessés

Buddy Boshers, lanceur gaucher également, remplacera Borucki au sein de la rotation des Blue Jays.

Il s'agit d'un autre obstacle qui se dresse sur la route de Borucki, qui en est à sa deuxième saison dans les majeures. Le gaucher a raté la première moitié de la saison après s'être blessé au coude gauche lors du camp d'entraînement.

Âgé de 25 ans, Borucki a réintégré l'alignement plus tôt ce mois-ci et a fait deux apparitions au monticule lors desquelles il a lancé six manches et deux tiers. Borucki présente un dossier de 0-1 et une moyenne de points mérités de 10,80.

Borucki a connu une saison recrue des plus prometteuses, affichant un dossier de 4-6. Il avait également réussi à maintenir une moyenne de 3,87.

La perte de Borucki pourrait faire mal aux Blue Jays, qui ont déjà une équipe de lanceurs réduite en raison de la transaction qui a envoyé Marcus Stroman aux Mets de New York, dimanche.