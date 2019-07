Les Blue Jays cèdent le releveur David Phelps aux Cubs

En retour, les Jays ont obtenu le jeune lanceur de 24 ans Thomas Hatch. Les Blue Jays paieront également une somme non divulguée aux Cubs.

Âgé de 32 ans, Phelps a lancé 17 manches et un tiers cette saison, conservant une moyenne de points mérités de 3,63 avec 18 retraits sur des prises contre sept buts sur balles. Embauché à titre de joueur autonome en janvier dernier, Phelps n'a rejoint les Jays qu'en juin, alors qu'il se remettait d'une reconstruction ligamentaire du coude.

À sa septième saison dans les Majeures, le droitier a une fiche de 30-33 avec une m. p. m. de 388 en 571 manches lancées pour les Yankees de New York, les Marlins de Miami, les Mariners de Seattle et les Blue Jays.

Afin de lui faire de la place au sein de la formation des 40 joueurs, les Cubs ont déplacé le nom du gaucher Xavier Cedeno vers la liste des blessés pour 60 jours.

Hatch, 24 ans, a une fiche de 4-10 avec une m. p. m. de 4,59 en 21 départs au niveau AA cette saison. Il en est à sa troisième saison dans le baseball professionnel, toutes comme partant. Le choix de troisième tour des White Sox de Chicago en 2016 à une fiche de 17-27 et une m. p. m. de 4,10 en 73 départs.

Par ailleurs, selon The Athletic, le releveur Ken Giles aurait subi un test d'imagerie par résonance magnétique qui n'aurait révélé aucun dommage structurel au coude droit. Il aurait toutefois reçu une injection de cortisone et ne lancerait pas avant la date limite des transactions.

Le nom de Giles alimente plusieurs rumeurs de transactions à quelque 24 heures de la date limite, fixée à mercredi après-midi.

La transaction impliquant Phelps est d'ailleurs la troisième effectuée par la formation torontoise depuis dimanche.

Les Jays ont envoyé le partant Marcus Stroman aux Mets de New York en retour de deux espoirs au monticule, en plus de céder le joueur d'avant-champ Eric Sogard aux Rays de Tampa Bay contre un joueur à être nommé plus tard.