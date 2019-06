 Vladimir Guerrero fils, le plus jeune de l'histoire au concours de circuits 

La recrue des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils deviendra le plus jeune participant de l'histoire du concours de circuits du Baseball majeur, le 8 juillet prochain, à Cleveland.

Associated Press Toronto

Le baseball majeur a confirmé dimanche que Guerrero participera à cet événement, tout comme Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, Pete Alonso, des Mets de New York, Josh Bell, des Pirates de Pittsburgh, et Carlos Santana, des Indians de Cleveland. L'identité des trois autres participants sera dévoilée mercredi.

Guerrero sera âgé de 20 ans et 114 jours lors du concours de circuits, soit 116 jours plus jeune que Ken Griffey fils lors du concours de 1990. Guerrero fils était présent quand son père, l'ancienne étoile des Expos de Montréal et des Angels d'Anaheim Vladimir Guerrero, avait gagné l'événement à San Francisco en 2007.

Bryce Harper est le seul autre joueur à avoir participé au concours de circuits à l'âge de 20 ans.