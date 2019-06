Les Blue Jays balayés par les Yankees

Gleyber Torres a brisé l'impasse avec un simple d'un point en neuvième et les Yankees ont complété un balayage des Blue Jays de Toronto en l'emportant 8-7 à New York, mercredi.

La Presse Canadienne New York

Didi Gregorius a soutiré un simple à l'avant-champ après un retrait. Aaron Hicks a reçu un but sur balles, puis Torres a frappé en lieu sûr face à Nick Kingham (2-1), le sixième lanceur utilisé par Charlie Montoyo.

En début de neuvième, Cavan Biggio avait nivelé le score avec un simple d'un point, aux dépens de Zack Britton (3-1).

Après un circuit et un simple, Danny Jansen a ajouté un autre simple, puis Billy McKinney l'a remplacé sur les buts. Ce dernier a avancé d'un coussin grâce à une balle passée, puis Biggio a récolté un 14e point produit. Le score devenait alors 7-7.

Les Jays auraient pu faire plus de dommages. Après le simple de Biggio, tout le monde a été sauf sur un roulant de Vladimir Guerrero fils, suite à une erreur de Torres. Lourdes Gurriel fils a ensuite frappé une balle à double jeu, puis Randal Grichuk a été retiré sur un roulant.

Gurriel a quand même produit quatre points, à la suite de deux longues balles.

Jansen, Biggio et Gurriel ont fourni trois coups sûrs chacun-Gregorius et Torres aussi, dans le camp adverse.

Gregorius a notamment signé un coup de quatre buts, tout comme DJ LeMahieu. Les Yankees ont frappé un circuit dans un 29e match de suite, améliorant leur propre marque.

Trent Thornton, le partant des Blue Jays, a permis cinq points et sept coups sûrs en trois manches et un tiers.

« Tous leurs frappeurs peuvent envoyer la balle au-delà de la clôture, encore plus ici, a dit Thornton. Ça rend encore plus important de bien cibler et exécuter les tirs, pour avoir des comptes favorables. »

« Ce jeune-là est coriace, a dit Montoyo, au sujet de l'artilleur de 25 ans. Il est en train de s'habituer à lancer dans les grandes ligues. Il est conscient de ce qu'il a à faire. »

James Paxton a concédé six points et huit coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Après un répit jeudi, les Blue Jays vont terminer la première tranche de la saison en recevant Kansas City, Boston et Baltimore.