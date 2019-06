 Le propriétaire des Rays veut partager son équipe avec Montréal 

Stuart Sternberg ne voit plus ses Rays disputer 81 matchs à St. Petersburg et souhaite partager l'équipe avec Montréal. Bien malin qui pourrait expliquer comment ce projet se réalisera.

« Je veux être clair : il ne s'agit pas d'une sortie (de St. Petersburg). Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Ce n'est pas le premier pas vers une délocalisation à Montréal. J'ai rejeté cette idée il y a plusieurs années et je continue à le faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas non plus d'une stratégie de négociation. Il s'agit de trouver une façon pour les Rays de réussir dans la région de Tampa Bay. Il s'agit pour Tampa Bay de garder son équipe et pour Montréal d'en obtenir une également.

"Il s'agit d'une association permanente. D'un engagement pour plusieurs générations envers les deux communautés. [...] Aujourd'hui s'amorcent une discussions, une exploration et une collaboration. »

Le propriétaire a rappelé que son club avait atteint tous ses objectifs, sauf celui de construire un nouveau stade dans la région.

« Depuis 20 ans, la survie de cette équipe est remise en question, a-t-il précisé. Malgré son bassin de partisans, il nous manque quelque chose : quelques dizaines de milliers de partisans par rencontre. C'est ce qui fait que nous sommes derniers ou parmi les derniers dans tous les indices économiques du Baseball majeur. »

Il estime que de partager l'équipe avec Montréal et de condenser le quelque un million de spectateurs qui assistent aux rencontres des Rays en une saison sur une demi-saison améliorera grandement les états financiers de l'équipe.

« La majeure partie de nos partisans n'assistent qu'à une ou deux, voire cinq parties par année, a-t-il imagé. Imaginez que tous ceux qui ont cette habitude n'aient qu'une demi-saison pour le faire. Nous aurions de meilleurs assistances. »

Afin que le projet se concrétise, il faudra deux nouveaux stades à ciel ouvert - un à St. Pete, un à Montréal. Les Rays débuteraient la saison en Floride pour se déplacer au nord quelque part en juin. Sternberg estime que cette garde partagée des Rays pourrait voir le jour pour la saison 2024.

Un bail le lie toutefois pour tous les matchs locaux de son club au Tropicana Field jusqu'en 2027. Le maire de St. Petersburg, Rick Kriseman, a déclaré la semaine dernière qu'il ne comptait pas donner la permission aux Rays d'aller de l'avant avec ce plan. Il a toutefois assoupli sa position, mardi. À tout le moins sur un point.

« Si M. Sternberg souhaite explorer ce concept de façon formelle avec moi et qu'il souhaite financer un nouveau stade à St. Petersburg avec des fonds privés, je suis prêt à l'écouter, a-t-il déclaré. Mais la ville de St. Petersburg ne participera pas au financement d'un stade pour une équipe à temps partiel.

"Nous demeurons ouverts à développer de concert le site du Tropicana Field et d'y construire un nouveau stade, mais pour une équipe à temps plein. L'avenir de St. Pete n'a jamais paru aussi prometteur et toute entreprise ou équipe de baseball en Amérique devrait vouloir en faire partie. »