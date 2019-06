Billy McKinney conduit les Blue Jays à la victoire

Teoscar Hernandez, Eric Sogard et Lourdes Gurriel fils ont également cogné des longues balles du côté des Blue Jays (27-48).

Nick Kingham (2-1) a obtenu la victoire après avoir oeuvré au monticule en 10e.

Le partant de la formation torontoise, Clayton Richard, a quitté la butte en route vers la victoire, mais le ballon-sacrifice d'Albert Pujols en septième manche l'a empêché de mettre la main sur son premier gain de la saison. En un peu plus de cinq manches, il a alloué quatre points en six coups sûrs et a accordé deux buts sur balles en plus de retirer deux frappeurs sur des prises.

Luis Rengifo a produit trois points, dont deux lorsqu'il a frappé un circuit, pour les Angels (38-38), qui n'ont pas été en mesure de compléter le balayage à Toronto.

Ty Buttrey (4-4) a encaissé la défaite après avoir concédé un circuit à McKinney.