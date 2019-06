Les Angels malmènent les Blue Jays 10-5

Shohei Ohtani a frappé un des trois circuits des Angels au cours d'une poussée de sept points en deuxième manche, Mike Trout a réussi sa 20 e longue balle de la campagne et Los Angeles a infligé un revers de 10-5 aux Blue Jays de Toronto, lundi soir, en lever de rideau d'une série de quatre rencontres.

La claque de trois points d'Ohtani a couronné la poussée offensive des Angels (36-37) aux dépens d'Edwin Jackson (1-5), qui a distribué sept points, six coups sûrs et deux buts sur balles en seulement deux tiers de manche.

« Ils ont cogné solidement chacune de mes erreurs, et on ne doit pas en être trop surpris », a dit Jackson, dont la soirée a pris fin après 38 tirs.

Justin Upton a frappé un circuit sur le premier tir du match de Jackson, Cole Kalhoun a ajouté une autre claque en solo à sa fiche deux lancers plus tard et Trout a cogné un double alors que les buts étaient remplis pour porter la marque à 4-1. Ohtani a ensuite étiré les bras, puis Upton a enchaîné avec un simple - c'était sa deuxième présence au bâton de la manche -, mettant un terme à la soirée de travail de Jackson, après 38 tirs.

Luis Garcia a entamé la rencontre au monticule pour les Angels, puis il a cédé sa place pendant six manches à Felix Pena (5-1). Pena a alloué quatre points, six coups sûrs, trois buts sur balles et il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

La recrue Cavan Biggio a claqué deux circuits pour les Blue Jays (26-46), et Randal Grichuk a aussi réussi un coup de quatre buts.

« Je pense que c'est juste une question de devenir à l'aise, a dit Biggio, qui frappe pour ,421 depuis cinq matchs. Ça vous donne un sentiment de contrôle, un peu comme si le jeu ralentissait. »

Un défilé a été organisé pour les Raptors à Toronto plus tôt en après-midi et les Blue Jays ont diffusé une vidéo leur rendant hommage sur l'écran géant entre la première et la deuxième manche, sous les applaudissements nourris de la foule de 15 227 spectateurs.