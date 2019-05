Le président des Phillies est décédé

Associated Press Philadelphie

L'équipe a publié un communiqué expliquant que Montgomery est décédé d'un cancer qu'il combattait depuis cinq ans.

Montgomery a passé près de 50 ans dans l'organisation des Phillies, d'abord à la billetterie, à compter de 1971. Il a été promu au poste de vice-président exécutif après la saison 1981, est devenu chef de l'exploitation en 1992. Il a occupé ce poste jusqu'à ce qu'il soit promu partenaire, président et chef de la direction en 1997.

C'est lui qui a dirigé la transition du Veterans Stadium au Citizens Bank Park en 2004, en plus de mener l'organisation au cours de sa période la plus faste, de 2007 à 2011. Les Phillies ont alors remporté cinq titres de section consécutifs, deux championnats de la Nationale et une Série mondiale.