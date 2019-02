Le Baseball majeur propose plusieurs changements aux règles

Le Baseball majeur (MLB) et ses joueurs discutent d'importants changements aux règles afin de revigorer le sport.

RONALD BLUM Associated Press New York

Parmi les règles proposées, notons un minimum de trois frappeurs par lanceur (sauf au début d'une manche), une seule date limite des transactions qui serait devancée à la pause du match des étoiles, et plus de joueurs actifs que la limite actuelle de 25.

L'Association des joueurs (MLBPA) a quant à elle de nouveau exigé que soit adoptée dans la Nationale la règle du frappeur désigné, suggéré des incitatifs au repêchage pour les équipes avec une fiche gagnante et proposé des changements à la règle de l'ancienneté, qui rendrait plus rapidement accessible l'autonomie pour les plus beaux espoirs qui commencent une saison dans les ligues mineures.

De son côté, la direction de la MLB souhaite que le temps minimum passé sur la liste des blessés soit prolongé, tout comme la durée des affectations dans les ligues mineures, qui passerait à 15 jours.

Ces discussions se veulent la suite de celles amorcées la saison dernière, au cours desquelles la direction a menacé d'instaurer un cadran pour limiter le temps entre les lancers, avant de plutôt choisir de limiter le nombre de visites au monticule sans effectuer de changement.

L'Associated Press a obtenu les détails de ces propositions par des sources au fait du dossier. Elles ont requis l'anonymat puisqu'elles n'étaient pas autorisées à en discuter publiquement. The Athletic a en premier rapporté certains éléments de ces propositions.

Certains des changements les plus intéressants proposés ne semblent pas être destinés à la saison 2019, mais 2020.