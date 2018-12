 Les Dodgers se départissent de Puig et Wood, les Angels embauchent Harvey 

Les Dodgers de Los Angeles ont brassé les cartes vendredi, échangeant les voltigeurs Yasiel Puig et Matt Kemp, le lanceur gaucher Alex Wood et une somme de 7 millions US aux Reds de Cincinnati en retour du lanceur droitier Homer Bailey.

Associated Press Cincinnati

Bailey a lancé deux matchs sans point ni coup sûr avant de subir trois interventions chirurgicales majeures au bras qui ont fait dérailler sa carrière. Selon ce qu'ont rapporté plusieurs médias, les Dodgers auraient toutefois l'intention de le libérer.

La formation de Los Angeles met également la main sur deux espoirs des ligues mineures, soit le joueur d'avant-champ Jeter Downs et le lanceur droitier Josiah Gray.

Cet échange procure aux Dodgers deux espoirs, mais aussi des postes à combler dans la formation. Du côté des Reds, c'est un pas de plus vers des jours meilleurs après quatre saisons consécutives d'au moins 90 défaites.

« Nous avons encore les ressources financières pour améliorer cette équipe et nous n'avons pas terminé, a mentionné le président des opérations baseball des Reds, Dick Williams. Nous avons échangé quelques bons espoirs, mais nous avons acquis des joueurs des Majeures qui viennent remplir des besoins. Notre équipe est selon moi meilleure à court terme. »

La semaine dernière, les Reds ont échangé le jeune lanceur Tanner Rainey aux Nationals de Washington en retour du partant de 32 ans Tanner Roark, qui a mené le Baseball majeur au chapitre des défaites (9-15), en 2018.

Les Reds ne savaient plus quoi faire avec Bailey, qui a compilé une fiche de 1-14 et une moyenne de points mérités de 6,09 la saison passée. Il lui reste une année de contrat et il empochera 28 millions.

Wood offrira aux Reds une belle amélioration au sein d'une jeune rotation de partants, ce qui a été la plus grosse lacune de l'équipe lors des deux dernières saisons. Wood a été sélectionné au match des étoiles en 2017, après avoir montré un dossier de 16-3 et une moyenne de points mérités de 2,72.

En 27 départs et six apparitions en relève en 2018, Wood a revendiqué une fiche de 9-7 et une moyenne de points mérités de 3,68.

« Nous pensons qu'il est un très bon lanceur de milieu de rotation et je crois qu'il va très bien s'intégrer », a ajouté Williams.

Les Reds avaient perdu un voltigeur lorsqu'ils ont décidé de ne pas offrir un contrat à Billy Hamilton, faisant de lui un joueur autonome. On s'attend de Puig qu'il joue au champ droit. Il en est à la dernière année d'un contrat de sept saisons et d'une valeur de 42 millions.

Puig a maintenu des moyennes offensives de ,267/,327/,494 avec 23 circuits et 63 points produits en 125 matchs avec les Dodgers.

Kemp, un vétéran de 34 ans et de 13 saisons dans les Majeures, dont 10 avec les Dodgers, a été fidèle à lui-même avec des moyennes de ,290/,338/,481, 21 circuits et 85 points produits en 146 matchs.

Kemp est un frappeur de ,286/,338/,487 en carrière, avec 287 circuits et 1005 points produits.

Les Angels confirment l'embauche de Harvey

Les Angels de Los Angeles ont confirmé avoir accordé un contrat d'une saison au lanceur Matt Harvey.

L'entente a été annoncée vendredi. Harvey touchera un salaire de 11 millions US, mais pourrait recevoir trois millions supplémentaires en primes liées aux performances.

Âgé de 29 ans, Harvey a commencé la dernière saison avec les Mets de New York avant d'être échangé aux Reds de Cincinnati. Il a compilé une fiche de 7-9 avec une moyenne de 4,94 en 32 sorties, dont 28 départs.

Harvey avait été un choix de troisième ronde des Angels lors du repêchage de 2007, mais il n'avait pas signé de contrat avec la formation californienne, préférant poursuivre son apprentissage au niveau universitaire. Les Mets l'ont ensuite sélectionné avec le septième choix au total trois ans plus tard. Il présente une fiche en carrière de 41-44 avec une moyenne de 3,80.