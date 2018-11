Adrian Beltre met un terme à sa carrière

Adrian Beltre des Rangers du Texas annonce sa retraite après une carrière de 21 saisons et 3166 coups sûrs.

Associated Press

Le joueur de troisième but âgé de 39 ans, sélectionné à quatre reprises pour le match des étoiles et vainqueur de cinq gants d'or, a expliqué qu'il a pris sa décision «après mûre réflexion et plusieurs nuits blanches».

Beltre a fait ses débuts dans les Ligues majeures à 19 ans avec les Dodgers en 1988. Il a joué à Los Angeles jusqu'en 2004, puis il a fait des séjours avec les Mariners de Seattle de 2005 à 2009 et avec les Red Sox de Boston en 2010. Il s'est joint aux Rangers comme joueur autonome en 2011 et il a pris part à sa seule Série mondiale à sa première saison au Texas.

En 2933 matchs en carrière, Beltre a maintenu une moyenne de ,286 avec 477 circuits et 1707 points produits.