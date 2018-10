Giants: Willie McCovey rend l'âme à 80 ans

JANIE MCCAULEY Associated Press San Francisco

Le redoutable frappeur a rendu l'âme paisiblement en après-midi, ayant succombé à des ennuis de santé persistants.

Il a assisté à des matchs au AT&T Park aussi récemment que le 30 septembre, lors du dernier match de la saison.

Même plus de quarante ans plus tard, une défaite en Série mondiale restait un sujet sensible pour lui. Sa flèche a représenté le dernier retrait de la Classique automnale de 1962, remportée par les Yankees.