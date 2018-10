Les A's récompensent leur état-major

Le club a annoncé ces prolongations de contrat lundi.

Sous la gouverne de Melvin, une formation jeune et puissante a compilé une fiche de 97-65 et participé au match pour le quatrième as de l'Américaine, où elle s'est inclinée devant les Yankees de New York.

Menés par le meneur des circuits dans les Majeures Khris Davis, les A's ont atteint les matchs éliminatoires pour la première fois depuis 2014 et après avoir terminé deux fois d'affilée en dernière place dans l'Ouest de l'Américaine. Ils accusaient un retard de 11 matchs sur les Mariners de Seattle dans la course au quatrième as le 15 juin.

Une bonne deuxième moitié de saison, ponctuée de plusieurs victoires à la suite de remontées ou à leur dernier tour au bâton, leur a permis de participer aux matchs éliminatoires.