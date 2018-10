Les Red Sox à une victoire d'être couronnés champions

Après avoir muselé les puissants cogneurs des Red Sox durant les six premières manches, Rich Hill a concédé un but sur balles à Xander Bogaerts. En relève, Scott Alexander a imité son coéquipier en envoyant Brock Holt au premier coussin après quatre balles. Moreland n'a pas perdu de temps pour envoyer la balle dans les estrades du champ droit pour réduire l'avance des Dodgers 4-3.

Avec 108 victoires à leur actif en saison régulière, les hommes d'Alex Cora ne sont qu'à un seul gain d'être couronnés champions des Majeures.

Les deux équipes se retrouveront dimanche soir pour disputer le cinquième affrontement de la Série mondiale, au Dodger Stadium. Un duel de lanceur attend les amateurs de baseball, puisque l'as des Dodgers Clayton Kershaw se mesurera à l'as des Red Sox Chris Sale.

Les Dodgers ont ouvert les écluses en fin de sixième, alors que le pointage était toujours intact.

Il ne fallait cependant pas compter les Red Sox pour vaincus si vite.

En huitième manche, Steve Pearce a reproduit le scénario de la veille et a remis les compteurs à zéro en frappant un circuit en solo aux dépens de Kenley Jansen. Rafael Devers a défié Dylan Floro en neuvième manche pour pousser Holt à inscrire le point gagnant, alors que Pearce et Bogaerts ont porté le coup de grâce par la suite.

Si Hill a limité les puissants cogneurs à un seul point en un peu plus de six manches de travail, les six releveurs des Dodgers ont été décevants en concédant huit points. Floro (0-1) a écopé de la défaite, allouant trois points en deux coups sûrs et un but sur balles.

Même s'il a concédé trois coups sûrs, Joe Kelly (1-0) a limité les frappeurs des Dodgers en relève.

Après avoir disputé le plus long match de l'histoire de la Série mondiale la veille, les deux équipes ont amorcé les choses tranquillement samedi soir et les deux lanceurs partants ont pris le contrôle de la rencontre, demeurant inébranlables lors des cinq premières manches.

David Freese a amorcé la sixième manche en se rendant au premier coussin après avoir été atteint par Eduardo Rodriguez. Justin Turner a frappé un double en envoyant un solide roulant en direction pour permettre aux locaux de placer des joueurs en position de marquer pour la toute première fois de la rencontre. Manny Machado a par la suite bénéficié d'un but sur balles intentionnel pour remplir les sentiers.

Les Red Sox semblaient tout près du double jeu lorsque Cody Bellinger a frappé la balle en direction du premier but. Après avoir retiré Enrique Hernandez au marbre, Pearce n'a toutefois pas été en mesure de maîtriser le relais de Christian Vazquez au premier but. Il n'en fallait pas plus pour pousser Turner à la plaque.

Avec Machado au troisième coussin et Bellinger au premier, Yasiel Puig a expédié le lancer de Rodriguez dans les gradins du champ centre pour creuser l'écart 4-0, causant l'hystérie des partisans au Dodger Stadium.

Tirant de l'arrière 9-4 avec un dernier tour au bâton, Hernandez a réduit l'avance des Red Sox 9-6 en cognant une longue balle de deux points, mais c'était trop peu trop tard.