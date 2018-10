Les Twins embauchent Rocco Baldelli comme gérant

DAVE CAMPBELL Associated Press

Âgé de 37 ans, Baldelli remplace ainsi Paul Molitor, qui a été congédié après avoir compilé un dossier de 305-343 en quatre campagnes à la tête de l'équipe.

Les deux personnes ont parlé jeudi à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat puisque les Twins n'avaient pas encore annoncé la nouvelle. Baldelli a passé les quatre dernières saisons au sein du personnel d'entraîneurs des Rays mené par le gérant Kevin Cash. Baldelli avait passé les quatre campagnes précédentes comme consultant au sein de la direction de l'équipe.

Au cours de la saison 2018, Baldelli a travaillé aux côtés de Cash et de l'instructeur sur le banc Charlie Montoyo lors des matchs, en plus de diriger les voltigeurs et de contribuer au développement des jeunes joueurs de l'équipe.

Comme joueur, Baldelli a disputé sept saisons comme voltigeur dans le Baseball majeur avec les Rays (2003-2008, 2010) et les Red Sox de Boston (2009). En 519 matchs, il a maintenu une moyenne de ,278 avec 60 circuits et 262 points produits.