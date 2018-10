Andrew Benintendi sauve les Red Sox

Alors que les coussins étaient tous occupés après deux retraits en neuvième manche, le stoppeur des Red Sox Craig Kimbrel a envoyé une balle rapide au goût d'Alex Bregman. Benintendi a eu un bon départ et il a saisi la balle pour mettre fin à la rencontre.

> Le sommaire du match

Les Red Sox mènent cette série de championnat de l'Américaine 3-1 et le cinquième affrontement aura lieu jeudi, au domicile des Astros. L'as Chris Sale devait lancer pour la formation de Boston, mais son départ a été repoussé. C'est David Price qui sera le partant pour les Red Sox et il se mesurera à l'as Justin Verlander.

Les Red Sox ont pris les devants 2-0 en première manche quand Rafael Devers a poussé Mookie Betts et J.D. Martinez au marbre. À leur tour au bâton, les Astros croyaient bien avoir créé l'égalité grâce à un circuit de deux points de Jose Altuve, mais des partisans ont gêné le travail de Betts, faisant en sorte qu'Altuve a été retiré et l'équipe locale n'a pu en profiter.

Les avances n'ont pas été faciles à garder lors de ce duel. En avant 3-1 en troisième manche, les Red Sox ont vu les Astros niveler le pointage grâce à une claque en solo de George Springer et un simple d'un point de Josh Reddick.

Les Astros n'ont pas fait mieux, perdant deux priorités d'un point et laissant même leurs adversaires prendre les devants pour de bon en sixième manche. Jackie Bradley fils, qui avait cogné un grand chelem la veille et un double de trois points lors du deuxième match, a réussi un circuit de deux points aux dépens du releveur Josh James.

Les visiteurs ont ajouté un point en septième manche, à la suite d'un but sur balles à Brock Holt alors que les coussins étaient remplis, et un autre en huitième, quand Martinez a lobé une balle à l'entre-champ centre.

Kimbrel s'est amené en relève pour amorcer la huitième manche et non sans peine, il a réussi un sauvetage de six retraits pour une première fois cette saison. Le stoppeur a permis cinq points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches et un tiers depuis le début des séries, mais il a tout de même trouvé le moyen d'obtenir quatre sauvetages.

Le partant des Red Sox Rick Porcello a été d'office pendant quatre manches, accordant quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles. Joe Kelly a hérité de la victoire pour son travail en cinquième.

Charlie Morton a obtenu le départ pour les Astros et il a été chassé de la partie après seulement deux manches et un tiers au monticule. Il a concédé trois points, trois coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Red Sox tenteront d'accéder à la Série mondiale pour une première fois depuis 2013. Il s'agit également de la dernière fois qu'ils ont été champions du Baseball majeur.