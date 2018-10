Les Indians logent une plainte contre les Astros

Les champions se retrouvent dans l'eau chaude après que les Indians de Cleveland eurent déposé une plainte auprès du Baseball majeur au sujet d'un homme associé aux Astros qui a tenté de filmer l'abri de l'équipe dans le troisième match de leur série de sections, la semaine dernière.

Lors du match du 8 octobre dernier, au Progressive Field de Cleveland, un homme équipé d'un téléphone portable dans l'enclos réservé aux photographes a été expulsé «de nombreuses fois» par la sécurité, selon ce deux sources au fait du dossier ont déclaré à l'Associated Press, mardi.

Plus tard dans la rencontre, les Astros auraient tenté d'envoyer une deuxième personne au même endroit, selon ce qu'on indiqué ces sources qui ont requis l'anonymat en vertu de la sensibilité de ce dossier.

La MLB a aussi indiqué être au courant d'un article du Metro Boston rapportant qu'un homme se disant employé des Astros a été expulsé d'une section nécessitant une accréditation près de l'abri des Red Sox au Fenway Park, lors de la première rencontre de la série de championnat de l'Américaine.

Cet homme serait le même que le premier homme impliqué dans l'incident à Cleveland. Les Red Sox auraient été avisés avant le premier duel de la série de championnat, a appris l'Associated Press. Les Indians craignaient que les deux hommes tentent de voir les rapports que les dépisteurs avaient colligés sur les joueurs des Astros.

Les Red Sox ont perdu le premier match, mais ont gagné les deux suivants pour prendre les devants 2-1.

Par communiqué, la MLB a déclaré que cette situation serait « réglée à l'interne » et n'a donné aucun détail.

Bien qu'il reste à prouver que les Astros aient fait quoi que ce soit d'illégal, les deux incidents ont soulevé davantage de questions quant à l'utilisation d'appareils électroniques pendant les matchs et à savoir si Houston a triché.

Selon l'article du Metro, qui a cité plusieurs sources au sein des employés du service de sécurité sur place, un homme a été expulsé de cette zone à accès restreint lors de la troisième manche du match no 1. On lui a permis de demeurer dans le stade à la suite de l'intervention d'un employé des Astros. Le Metro rapporte que l'homme disposait d'une petite caméra et envoyait fréquemment des textos, sans détenir d'accréditation média.

Le gérant des Astros, A. J. Hinch, et son vis-à-vis des Red Sox, Alex Cora, ont tous deux déclaré, après la victoire de 8-2 de Boston mardi, avoir entendu parler de cet incident.

«Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne m'a pas mis au courant, a dit Hinch. Je ne me soucie que de ce qui se passe sur le terrain.»

Cora a pour sa part affirmé qu'il a craint tout au long de la campagne qu'on vole les signaux des Red Sox.

«On fait du bon boulot en changeant nos séquences et en portant une attention particulière aux détails. On ne se laisse pas trop embarquer dans cette paranoïa des signaux. Si on croit qu'il se passe quelque chose, on les change.»

Quand on lui a demandé s'il croyait que quelque chose en particulier s'était produit lors des deux premiers matchs au Fenway Park, Cora a répondu que non.

Ce n'est pas la première fois que les Astros sont soupçonnés de tricher.

Plus tôt cette saison, le lanceur des Indians Trevor Bauer a laissé entendre sur les réseaux sociaux que les lanceurs des Astros utilisaient des substances interdites afin d'améliorer la rotation de leurs lancers. Bauer n'a pas précisé sa pensée, mais ses propos ont entraîné une tempête sur les réseaux sociaux. Plusieurs joueurs des Astros ont répondu, notamment des lanceurs Lance McCullers fils et Collin McHugh.

Les Indians ont été balayés par les Astros, qui ont inscrit la victoire ultime par la marque de 11-3. C'est la deuxième année d'affilée où les Indians sont éliminés au premier tour. Les champions de la section Centrale de l'Américaine n'ont frappé que pour ,144. Certains de leurs meilleurs frappeurs, dont Jose Ramirez, ont connu des séries atroces. Ramirez a été blanchi en 11 visites au marbre.

Après le dernier match, Jason Kipnis a sévèrement critiqué ses coéquipiers et a déclaré qu'il avait senti que les Indians avaient été déclassés par les Astros.

«Ils ont mieux joué que nous, a-t-il dit alors. J'aimerais que ce ne soit pas aussi simple. Mais ils ont marqué plus que nous, lancé mieux que nous et ils ont été un peu mieux dirigés. Ils ont fait un boulot fantastique pour se préparer en vue de cette série. Je ne pense pas que nous n'étions pas suffisamment préparés, mais ils ont joué de la façon qu'une équipe doit jouer pour l'emporter.»