Sortie de zone, saison 5 Épisode 8 : Serrer la vis, mais encore ?

Le Canadien est aux prises avec un sérieux problème d’indiscipline sur la glace, et l’entraîneur-chef Martin St-Louis a admis qu’il était temps pour lui de « serrer la vis ». Or, comment peut-il s’y prendre avec l’effectif qu’il a sous la main ? Et jusqu’où ira sa patience ? Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en discutent avec Antoine Roussel et Jérémie Rainville, du 98,5 FM. On se penche aussi sur le cas de l’avantage numérique, et on se demande : est-il envisageable de séparer Nick Suzuki et Cole Caufield ?