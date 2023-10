Le Canadien amorce sa nouvelle saison mercredi soir avec une visite chez les Maple Leafs à Toronto. Est-ce que le club peut causer la surprise lors de cette première de 2023-2024 ?

Aussi, le cas de Juraj Slafkovsky demeure source de débat : sera-t-il un joueur dominant, ou bien sera-t-il un bon joueur, mais sans plus ? À cette épineuse question, les avis diffèrent… C’est également le temps de passer à nos prédictions de la saison chez le Tricolore. Qui sera le joueur le plus surprenant ? Le plus décevant ? Et qui seront les leaders de l’équipe dans la colonne des buts et des passes ? Enfin, le début de la carrière de Connor Bedard ne manque pas de susciter des réactions… incluant autour de notre table !

Animateur : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Alexandre Pratt, Stéphane Waite

Un signe évident de progrès, ce serait que ce club-là [le Canadien] soit encore dans une course pour une place en séries quand ça commence à chauffer, fin février-début mars. Richard Labbé

Pour la surprise, je vais y aller avec Slafkovsky. Tout le monde attend tellement peu de lui. […] On semble vouloir lui donner tous les éléments pour réussir. Stéphane Waite

Des gens pensent qu’il [Connor Bedard] va avoir 100 points à sa première saison, il n’est pas protégé dans l’alignement, ça n’arrivera pas. Alexandre Pratt

