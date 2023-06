Le Canadien a annoncé le retour de Sean Monahan pour une saison. Nos experts s’entendent pour dire que c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais après, il arrive quoi ? Il y a trop de centres dans cette formation… à moins que des centres, comme des défenseurs jadis, on n’en ait jamais assez ?

Aussi, à l’approche du repêchage de la LNH, on regarde du côté de Matvei Michkov, et on se demande s’il en vaut la peine. Et si le Canadien ferait mieux de passer son tour… Enfin, on revient sur l’histoire de l’entraîneur des Gaulois de Saint-Hyacinthe, au hockey M18 AAA, qui a remis sa démission parce qu’il n’était plus capable de composer avec des parents toxiques.

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

Écoutez l’épisode complet 0:00 0:00 Couper le son

La raison pour laquelle on a conclu cette entente-là du côté du Canadien, c’est qu’on s’est souvenu des 25 matchs [que Sean Monahan a disputés]. On s’est souvenu qu’à ce moment-là, Monahan était un gars qui produisait des choses. Richard Labbé

0:00 0:00 Couper le son

Pierre-Luc Dubois, combien il va coûter en termes d’espoirs, de choix ou de jeunes joueurs et combien il veut en termes d’argent ? S’il veut avoir plus que Suzuki et Caufield, on oublie ça, Dubois ne viendra pas à Montréal. Stéphane Waite

0:00 0:00 Couper le son

Je ne vois pas pourquoi les joueurs [russes] voudraient du jour au lendemain faire carrière en KHL alors que tous les joueurs de ce niveau-là veulent jouer dans la Ligue nationale, point à la ligne. Simon-Olivier Lorange

0:00 0:00 Couper le son