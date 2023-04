C’est le temps des séries et on se mouille ! Quelles seront les surprises, les déceptions, et qui va sortir qui en quatre matchs ? Nos experts se prononcent.

Évidemment, les gardiens seront un chaud sujet de discussion au cours des prochaines semaines, et on revient sur ceux qui ont permis à leur équipe de jouer encore en ce moment… et sur ceux qui sont responsables de vacances trop hâtives ! Enfin, les Flames de Calgary ont mis un DG dehors, et on se demande s’ils ne devraient pas aussi changer de coach.

Animation : Jérémie Rainville Invités : Richard Labbé, Simon-Olivier Lorange, Stéphane Waite

Écoutez l'épisode complet

C’est pas vrai que si tu es un joueur des Maple Leafs de Toronto, tu embarques sur la glace avec une énorme confiance derrière toi. Richard Labbé

Faut-il qu’ils [les Golden Knights de Vegas] n’aient plus d’options pour que ce soit Laurent Brossoit, à 30 ans, qui va avoir son premier départ en séries éliminatoires ? Simon-Olivier Lorange

